Три мобилни автоматични станции ще следят за качеството на въздуха във Велико Търново

Екоинспекцията във Велико Търново, възложи на Изпълнителна агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в три квартала на града във връзка с множеството сигнали от граждани за замърсяване на въздуха. Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до сградата на ОДЗ „Ален мак" в кв. „Бузлуджа". От днес до 20 ноември станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон.След това, станцията ще бъде позиционирана последователно в кварталите „Колю Фичето" и „Зона Б" за измерване на същите показатели за срок от 72 ч..

Две мобилни станции на Регионалните лаборатории Русе и Варна ще извършат контролно измерване на емисиите от всички изпускащи устройства на „Кроношпан", включени в Комплексното разрешително на дружеството (№ 570-Н0/2018 г.). За период от седем дни – от 17 до 23 ноември 2025 г. ще бъдат измервани показателите прах, органични вещества, определени като общ въглерод, азотни оксиди (NOХ) и серен диоксид (SO2).

След приключване на измерванията и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

В началото на ноември т.г., по време на извънредна проверка на дружеството, е извършено контролно измерване на емисиите от две от изпускащите устройства на площадката на „Кроношпан България" – след сушилня и преса към линия за производство на ПДЧ. Получените резултати показват спазване на нормите за тези източници, определени с издаденото на дружеството комплексно разрешително.