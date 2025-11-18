Медици се борят за живота на шофьор на камион, обърнал се на пътя Монтана - Видин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор на ТИР е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Монтана - Видин.

Пътният инцидент е станал снощи, малко преди 19 часа. По данни на полицията 42-годишен шофьор на ТИР се движел от село Дългоделци към Якимово. Внезапно изгубил управление на тежкотоварния камион и се обърнал на пътното платно.

На мястото веднага са изпратени екип на полицията, пожарна и линейка. Камионът е бил толкова смачкан, че се е наложило огнеборците да режат ламарините, за да извадят водача. Пострадалият е закаран в болницата в Монтана с опасност за живота.

Полицаите установили, че катастрофата е станала вследствие на несъобразена скорост с неравностите по пътя. По случая е образувано досъдебно производство по член 343, ал.1 б. „б" във връзка с член 342, ал.1 от Наказателния кодекс.

Работата по изясняване на причините за катастрофата продължава районното управление в Лом.