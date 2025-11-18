Протест в Своге срещу изграждането на два вятърни парка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани от Своге протестираха срещу изграждането на два вятърни парка в околностите на общината, пише БТА.

Протестът е организиран от сдружение „Гласът на природата" в Своге.

Днес Общинският съвет в Своге разглежда предложение за изменение на Общия устройствен план (ОУП ) с цел изграждане на два вятърни парка. Вносител на доклада с предложението е кметът на Община Своге Емил Иванов.

Измененията ще засегнат кадастралната карта и кадастралните регистри на селата Буковец, Огоя, Осеновлаг, Свидня, Томпсън, Церецел и град Своге.

Според местните това ще влияе както на водоизточниците, така и на населените места, тъй като населените места не са на достатъчно отстояние по отношение на инфразвука, който ще излъчват ветрогенераторите.

Бетонът, който ще бъде излят отгоре, и пътищата, които е необходимо да се построят, за да стигнат тези огромни съоръжения на върха, са като пътища за град. Ще бъдат отсечени много дървета, много от тях вековни. Вече е започнало даже по местности отсичането на дървета, каза за БТА Олга Дочева от протестиращите.