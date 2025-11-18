ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп към репортерка: Тихо. Тихо, прасенце (Видео)

Млад шофьор е в болница, обърнал се с колата си в канавка в Пловдивско

24 часа Пловдив онлайн

Кола по таван. Снимката е илюстративна Кадър: Фейсбук

Инцидентът е станал към 2 часа тази нощ

Млад шофьор е в болница след катастрофа в първите часове на днешния ден край пловдивското село Милево, съобщават от полицията. Сигналът за лек автомобил „Рено", обърнат по таван в канавка, е получен към 2 ч. При проверка на място екип на РУ-Асеновград установил, че колата управлявал 22-годишен младеж, чиято алкохолна проба е отрицателна. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение в здравно заведение.

На местопроизшествието е извършен оглед. Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват. Образувано е досъдебно производство.

