Млад шофьор е в болница, обърнал се с колата си в канавка в Пловдивско

Инцидентът е станал към 2 часа тази нощ

Млад шофьор е в болница след катастрофа в първите часове на днешния ден край пловдивското село Милево, съобщават от полицията. Сигналът за лек автомобил „Рено", обърнат по таван в канавка, е получен към 2 ч. При проверка на място екип на РУ-Асеновград установил, че колата управлявал 22-годишен младеж, чиято алкохолна проба е отрицателна. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение в здравно заведение.

На местопроизшествието е извършен оглед. Причините и обстоятелствата, довели до катастрофата, се изясняват. Образувано е досъдебно производство.