Стената за катерене Балкан се превърна в символ на силата, ума и издръжливостта, които решават битките на арената.

Разговаряме с инж. Цветомир Михайлов - една от ключовите фигури зад успеха на риалити формата „Игри на волята“. Като част от стратегическия екип на формата той отговаря за планирането, конструирането и изграждането на арената – сърцето на всяко издание. Неговата експертиза и инженерна прецизност гарантират, че всяко изпитание е едновременно ефектно, безопасно и изградено с точност. Под негово ръководство съоръженията в предаването се превръщат в емблема на зрелището, силата и високия професионализъм, които отличават българската версия на формата.

- Инж. Михайлов, в новия сезон на „Игри на волята“ зрителите веднага забелязаха едно ново и доста впечатляващо препятствие – стената за катерене Балкан. Как се роди идеята да я включите?

- Във всеки сезон на Игри на волята опитваме да надграждаме. Зрителите виждат, че изпитанията за участниците стават все по-трудни. Стената идеално се вписа в тази наша стратегия.

- Защо точно съоръжение за катерене? Това е нещо, което рядко виждаме в риалити формати от този тип. Има ли символика или специална причина да изберете именно нея?

- Ако разделим видовете препятствия по хоризонтала и вертикала, ще видим какво можем да добавим. По хоризонталата сме направили почти всичко. По вертикалата имаме скокове от високо и съответно потъване надълбоко. Но нямахме достатъчно ефектно препятствие във височина, нагоре, към небето. Стената пасна чудесно – изглежда ефектно, огромна е, и не на последно място – дава възможност за различни степени на трудност.

- Стената за катерене Балкан е направена специално за формата. Какво се оказа най-голямото предизвикателство при създаването ѝ?

- Първата стъпка беше дизайна. Второто – намирането на подходящото място, където да бъде позиционирана. От това дойде и третата трудност – стената е огромна – висока е 8 метра и е широка 6 метра. Така че трябваше да бъде намерен начин за безопасното и балансиране. Сигурността на участниците е първостепенна задача и тя беше изпълнена перфектно.

Съоръжението изисква от участниците да покажат ловкост, гъвкавост и издръжливост. Снимки: Игри на волята

- Как съоръжението промени динамиката на игрите?

- Включи още един елемент към изискванията към участниците. Преминаването на стената изисква комплекс от умения – трябват и сила, и сръчност, и ловкост, и издръжливост. И не на последно място – психическа устойчивост, когато не успееш от първия път.

- Зрителите вече виждат, че някои участници се справят блестящо, а други буквално засядат на първите хватки. На какво се дължи това – техника, страх от височини или просто различен тип физическа подготовка?

- Едно от най-важните неща за успеха на даден участник е неговата способност да се приспособява. Много от героите на предаването израстват пред очите на зрителите по време на излъчването на епизодите. Имаше такива, които в началото бяха като препарирани пред стената. А в края на състезанието, три месеца по-късно, вече я преминаваха на един дъх. Тоест, учеха се в движение. Адаптираха се. И разбира се, имаше и такива, за които този елемент си остана препъни камък.

- Има ли специфични техники при катеренето, които могат да помогнат на участниците или човек с обща добра физическа форма би трябвало да се справи без специална подготовка?

- На теория би трябвало да е второто. Много хора обаче не си дават сметка колко е различно да правиш опити да преминаваш дадено изпитание в спокойна среда, да речем в зала. И каква е разликата на Арената, когато си част от племе, което се бори със зъби и нокти за победата, когато всяка секунда забавяне може да има фатални последици. Тогава те блъскат емоциите, адреналина, страха от провал и още редица неща, които оказват влияние на представянето.

- Имало ли е момент, в който сте се притеснили, че може да се окаже твърде трудно препятствие?

- Да, в началото на сезона, когато за първи път нашите тестери преминаваха през хватките. Чудехме се дали няма да е твърде сложно за участниците. Постепенно тези опасения отпаднаха, но все пак имаше състезатели, за които това изпитание се оказа истинско предизвикателство.

- В други държави, където се снима „Игри на волята“ (или международните версии на формата) има ли подобно препятствие? (ако да) Как се справят там участниците в сравнение с нашите?

- Досега не съм виждал точно такова препятствие. Но това не е изненада, тъй като нашата версия на предаването е пример за уникално развитие през годините. Често се случва да ни търсят от други страни, където се прави този формат, с въпроси около направени от нас изпитания.

- Според вас, може ли това препятствие да се превърне в емблематично за българския сезон?

- Смятам, че вече се е превърнало. Доколкото разбирам, голяма част от хората, които са се записали за кастинг за следващия сезон, вече активно тренират на съществуващите стени в София. Вероятно е така и в останалите градове. Което е добра новина, защото означава, че кандидатите си дават сметка колко важно е да се появиш на Арената максимално подготвен и с „написано домашно“.

- Какви изненади можем да очакваме до края на сезона?

- Ефектни, както подобава на най-гледаното телевизионно предаване в българския ефир!

„Стената Балкан“ за сезон 7 на „Игри на волята“ е изработена и предоставена от Balkan Climbing – най-голямата зала за катерене на Балканите. Именно нейният опит и мащаб позволиха препятствието да бъде не само ефектно и безопасно, но и напълно адаптирано за предизвикателствата на арената. Участниците се изправят срещу височината, страха и собствените си граници, а зрителите стават свидетели на моменти, в които волята и психическата устойчивост определят победителите.