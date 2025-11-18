ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец от магазин в Пловдив счупи стъкло, за да избяга

24 часа Пловдив онлайн

1772
Извършителят е задържан бързо. СНИМКА: Пиксабей

Бързо производство е започнато срещу младеж, заловен след кражба от търговски обект в Пловдив, съобщават от МВР. Около 20 ч. в събота от охраната на магазин на бул. „Васил Априлов" било потърсено полицейско съдействие, след като клиент побягнал с незаплатени продукти, счупвайки стъкло на входната врата. При предприетите незабавни действия от пристигналия патрул на Второ РУ в близост бил задържан извършителят – на 21 години, криминално проявен. Предстои материалите по случая да бъдат внесени в прокуратурата.

