Заловиха пиян шофьор след 100-километрова нощна гонка край Варна

Полиция

Пиян шофьор с над 2 промила алкохол се оказа с белезници след преследване от близо 100 километра, съобщиха от дирекцията на МВР във Варна.

Малко след полунощ, е получен сигнал от Дългопол, че шофьор на БМВ, потеглил след употреба на алкохол в посока Провадия. При опит за спиране той не се подчинил, след което полицейският екип го подгонил. Преследването продължило около 100 километра. В него се включили полицейски екипи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня, насочвани от оперативната дежурна част. Заради високата скорост на преследваната кола не са използвани принудителни за спиране помощни средства. Гонката приключила в района на варненското село Ягнилово, където шофьорът самокатастрофирал.

Направеният му тест показал, че е седнал зад волана с 2,29 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточниха, че шофьорът е на 33 години, жител на с. Есеница. Той е криминално проявен и има 13 акта и 21 фиша за нарушения по Закона за движението по пътищата. От полицията уточниха още, че при катастрофата нито шофьорът, нито спътникът му са пострадали, пише БТА.

