Деница Сачева: Добавки за Коледа и Великден за всички бедни и да се разпишат в закон

До 20 декември социалното министерство трябва да даде предложение за текстове, които да отчитат нуждите на хората и доходите им

Във Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия е въведен коледен бонус за бедни или сезонни плащания за Коледа и Великден като социално подпомагане

Добавките към пенсиите за Коледа и Нова година да се разпишат в закон. Те да са социална помощ за посрещане на празниците и да се раздават на база обективни критерии. Това предложение е изпратила с писмо шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

До 20 декември Комисия по труда и социалната политика ще очаква предложенията на министерството, придружени със съответните разчети за групите лица, обхвата и евентуалните критерии, след което ще се премине през процедурата за обществено обсъждане

"Да има социална подкрепа за най-уязвимите групи в обществото за празници като Коледа и Великден не трябва да зависи от политическата обстановка в страната, а да е осъзната политика, която утвърждава солидарността в обществото. За домакинствата, които са под прага на бедността, да разполагат с достатъчно средства за храна, подаръци за децата или посещение при роднини, не е въпрос на лукс, а на достойнство. Когато нямат възможност да покрият най-спешните разходи по празниците, тези хора изпадат не просто в материална, но и в емоционална и културна изолация. Смятам, че ролята на държавата е да приобщава, не да разделя и изолира. Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото", пише Сачева във фейсбук.

В писмото си тя напомня, че единственото условие за получаването им е определен размер на пенсията, добавките към нея и компенсациите, определен като горна граница от правителството. Този размер за всяка година е различен, в зависимост от възможностите на бюджета и броя на обхванатите лица. "Този подход се възприема от редица групи в обществото като несправедлив, защото не отчита реалното имотното състояние или други

доходи и не взема предвид, че най-уязвими в обществото често са и многодетни семейства, самотни родители, самотно живеещи хора със

здравословни проблеми и други", пише още Деница Сачева.

Тя обръща внимание, че начинът на изплащане на тези добавки изкривява пенсионния модел, защото "не би следвало да с е разглежда като добавка към пенсия, а като социална подкрепа и съответно елемент от системата за социално подпомагане".

Дава за пример и европейски практики, които са работещи във Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, някои кантони на Швейцария, в които е въведен коледен бонус за бедни или сезонни плащания за Коледа и Великден като социално подпомагане.

"Общата солидарност на обществото изисква подпомагане на всички нуждаещи с е п о празниците и това трябва да се случи чрез системата на социалното подпомагане. Затова считам, че е необходимо устойчиво законодателно решение и

този въпрос да не бъде разрешаван в зависимост от политическата обстановка, а да бъде въпрос на осъзната държавна политика", пише още в писмото.

Сачева иска проучване и анализ на практиката в други държави. Той трябва да стъпи на данни от Агенцията за социално подпомагане, НОИ, както и богатите информационни масиви на НАП.

Така до 20 декември трябва да има конкретни предложения за законодателни решения за "създаване на нов вид подпомагане/добавка за лица и семейства два пъти годишно преди най-светлите празници, при отчитане на всички подоходни и имуществени критерии на лицата".