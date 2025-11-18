Пипнаха 1800 кутии цигари, укрити в резервоара на тир на Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митничари спряха контрабанда на 36 000 къса (1800 кутии) цигари на граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Тютюневите изделия са били укрити в резервоара на товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

Товарната композиция с чужда регистрация пристигнала на пункта на 13 ноември вечерта на входящо трасе в страната. Водачът, румънски гражданин, представил документи, че превозва транзитно стоки от Турция за Румъния през България и заявил, че няма друго за деклариране.

Митническите служители селектират превозното средство за щателна проверка. В хода ѝ инспекторите установяват подозрителни манипулации по левия резервоар на автомобила. След демонтиране на резервоара в него са открити контрабандни цигари с турски акцизен бандерол, вместо гориво.

Тютюневите изделия са иззети. На шофьора е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Образувано е административно наказателно производство по случая.

В края на октомври и началото на ноември на ГКПП "Лесово" бяха осуетени два случая на контрабанда с общо 6110 кутии (122 200 къса) цигари, припомня БТА.