Обвиниха мъж, шофирал из София с 2,49 промила в кръвта

Разследването е приключило за 1 месец, като в хода му са разпитани свидетели и са направени експертизи СНИМКА: Pixabay

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 25-годишен мъж, шофирал с 2,49 промила алкохол в кръвта. 

А.М. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 16.06.2025 г. около 00,45 часа, шофирал лек автомобил марка „Сеат" по ул. „Одрин" в гр. София, когато бил спрян за проверка. Полицаите му направили тест с „Дрегер 7510", който отчел положителен резултат за наличие на алкохол – 2,85 промила на хиляда в издишания въздух. А.М. дал проба за изследване в болница. Резултатите показали, че е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила на хиляда, а именно 2,49 промила на хиляда, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е приключило за 1 месец, като в хода му са разпитани свидетели и са направени експертизи.

Предстои делото срещу А.М. да започне в Софийски районен съд.

