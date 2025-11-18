ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 22 пликчета с опасния фентанил у двама пловдивчани в Пазарджик

Диана Варникова

Опасният наркотик фентанил

Двама мъже с фентанил са задържани от служители на сектор „Криминална полиция" при РУ-Пазарджик. Това е станало вчера, по време на специализирана полицейска акция по противодействие на притежанието и разпространението на наркотици в областния град, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На една от улиците екипи на сектора засекли лек автомобил „Форд" с водач 55-годишен жител на гр. Пловдив. Заедно с него пътувал и 53-годишен негов съгражданин. У по-младия органите на реда открили 22 полиетиленови пликчета, съдържащи кафяво прахообразно вещество. След направените проби малко по-късно се установило, че става дума за фентанил. Опасното наркотично вещество е иззето, а двамата пловдивчани са задържани в ареста. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

