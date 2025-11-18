Пеевски настоява за коледни добавки за пенсионерите. Депутатите му даряват по една заплата за това

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година). Това съобщиха от пресцентъра на ДПС-Ново начало.

"Депутатите от ПГ на ДПС-Ново начало ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери", посочват още от пресцентъра на партията.

Ето какво гласи писмото на Пеевски до финансовия министър Теменужка Петкова:

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

С Постановление на № 435 от 11 декември 2024 г. на Министерския съвет е предоставен допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване в размер на 33 100 000 лв. за изплащане на коледни добавки на пенсионерите за 2024 г.

Съгласно горепосоченото ПМС коледната добавка е в размер на 100 лв. и е изплатена на пенсионери, на които пенсията или сборът на пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2024 г. е в размер до 526 лв, включително (526 лв. е линията на бедност за 2024 г.)

Във връзка с гореизложеното предлагам за 2025 г. да бъдат изплатени коледни добавки на пенсионерите в размер на 110 лв., отчитайки годишната инфлация за 2025 г. и коледната добавка да бъде изплатена на пенсионери, на които пенсията или сборът на пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г. е в размер до 638 лв. включително (638 лв. е линията на бедност за 2025 г.). Необходимите средства за изплащане на коледни добавки за 2025 г. да бъдат предоставени по бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Членовете на Парламентарната група на „Движение за права и свободи Ново начало" ще дарят 12-тата си заплата като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки за българските пенсионери.

С Уважение,

ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ

Председател на ПГ на ДПС-Ново начало