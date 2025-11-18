ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайският пътнически самолет С919 дебютира н...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21738171 www.24chasa.bg

Тийнейджър открадна колата на 50-годишна жена, откриха возилото изоставено

Диана Варникова

[email protected]

1120
Полицейските служители бързо разкрили автора на кражбата

Тийнейджър, извършил кражба на лека кола, е установен и задържан от септемврийски криминалисти. Преди десетина дни в РУ-Септември се получил сигнал от 50-годишна жителка на село Ковачево.

Тя съобщила, че апаш е задигнал паркирания й лек автомобил „Рено". Не след дълго органите на реда открили возилото изоставено и след извършен оглед на мястото го върнали на собственичката му. В резултат на предприетото разследване служители от група „Криминална полиция" при РУ-Септември установили, че автор на посегателството е 18-годишен младеж от същото село.

Той е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейските служители бързо разкрили автора на кражбата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Надеждата за добра пенсия е в третия стълб