Тийнейджър открадна колата на 50-годишна жена, откриха возилото изоставено

Тийнейджър, извършил кражба на лека кола, е установен и задържан от септемврийски криминалисти. Преди десетина дни в РУ-Септември се получил сигнал от 50-годишна жителка на село Ковачево.

Тя съобщила, че апаш е задигнал паркирания й лек автомобил „Рено". Не след дълго органите на реда открили возилото изоставено и след извършен оглед на мястото го върнали на собственичката му. В резултат на предприетото разследване служители от група „Криминална полиция" при РУ-Септември установили, че автор на посегателството е 18-годишен младеж от същото село.

Той е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него се води досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.