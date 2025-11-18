US посолството у нас: Партньорството ни с България в енергетиката създава добри възможности

Партньорството между САЩ и България в областта на енергетиката създава добри възможности за компании и в двете държави. Временно изпълняващият длъжността посланик Х. Мартин Макдауъл и заместник-министър Самандов се обърнаха днес към участниците в третия Westinghouse Supplier Summit. Това съобщиха във фейсбук от посолството на Съединените Американски Щати в България.

"Те подчертаха как планираните реактори AP1000 в АЕЦ „Козлодуй" ще подкрепят бъдещото развитие на българската икономика, ще открият нови възможности за бизнеса и ще създадат конкурентни, добре платени работни места", пишат още от посолството