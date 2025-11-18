Кметицата на Твърдица: Не правим празник с парите на социалните домове

Обвиненията, свързани с разходването на средства за празника на града, целенасочено бяха превърнати в инструмент за политически атаки и манипулации, заяви кметът на Твърдица Мария Гвоздейкова-Златева. Тя подчерта, че „нито пенсионерски клуб, нито хора с увреждания, нито която и да е социална структура, е била ощетена", като определи разпространените твърдения като опит да се подрони доверието в общинската администрация, предаде БТА.

Мария Гвоздейкова-Златева уточни, че атаките идват от ограничен кръг политически опоненти, които „през последните месеци системно използват откровени неистини". По думите ѝ, вместо да работят конструктивно, те избират да „всяват разделение и недоверие сред хората".

Тя посочи, че в Община Твърдица са налични всички финансови документи, доказващи, че разходите за празника са извършени в рамките на бюджета. „Готова съм да предоставя документите на всеки компетентен орган, както и на медиите при интерес", допълни тя.

Кметът подчерта, че всички дарения се приемат с договори, а разходването на бюджетни средства се извършва изцяло съобразно Закона за публичните финанси, вътрешните правила за финансово управление и контрол и одобрените бюджетни параметри. Тя заяви, че няма нито една нарушена процедура.

Мария Гвоздейкова-Златева обясни, че предприема допълнителни мерки за пълна прозрачност. „Вече предоставих пълна финансова справка за празника на града на Общинския съвет", посочи тя и уточни, че е въведен стандарт за месечен финансов отчет по ключови събития и инициативи, за да се елиминира възможността за спекулации. При всяко съмнение тя предоставя пълен достъп до документацията на проверяващите институции.

Кметът заяви, че ситуацията не възпрепятства работата ѝ. „Разчитам на доверието на хората, защото то се гради с действия, а не с думи", отбеляза тя. Към гражданите отправи послание да не се поддават на слухове, подчертавайки, че „нито един лев от най-уязвимите групи не е бил използван за друго".

Тя увери, че ще продължи да работи единствено в интерес на общината и на хората, които са ѝ гласували доверие.