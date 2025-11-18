Съдът в Пловдив поряза четиримата, обвинени в източване на 7 тона нафта от тръба на "Лукойл"

Неконкретизирането на количеството и стойността на нафтата е оценка Слаб 2,30 за съответния наблюдаващ прокурор, призна обвинителят Румен Попов

Става въпрос за 14 000 лв., не за особено големи размери, категорични бяха адвокатите

Под ключ остават Жеко Жеков, Иван Йовчев, Янко Михайлов и Пламен Пейчев, обвинени в източването на около 7 тона дизелово гориво от тръбопровод на "Лукойл" край Стара Загора. Четиримата мъже обжалваха решението на Окръжния съд в Града на липите, но апелативните магистрати ги порязаха.

"Макар доказателствата да са само за тази кражба от няколко тона, това има значение за последващото им процесуално поведение", каза прокурор Румен Попов. И изтъкна, че има опасност обвиняемите да извършат друго престъпление, ако останат на свобода.

Шестимата адвокати на задържаните Жеков, Йовчев, Михайлов и Пейчев бяха категорични, че в делото няма никакви доказателства за обвинението в престъпен сговор. Те критикуваха и работата на прокуратурата по другото - за откраднатия дизел, като посочиха, че не може да се говори за особено тежък случай или особено големи размери, тъй като законът изисква задигнатото да е в размер на 140 минимални работни заплати. "Описани са около 7 тона гориво. Това са не повече от около 14 000 лева", каза адвокат Петко Кънев, който брани Жеко Жеков. Защитниците изтъкнаха, че по делото няма дори експертна справка за стойността, която се изготвяла за 15 минути.

Адвокатите коментираха и разпита на разследващ от старозагорската икономическа полиция. Според тях показанията му не трябва да се кредитират от съда, тъй като в тях той разказвал оперативна информация и твърдял, че са използвани СРС-та, но прокуратурата не била приложила към материалите разрешенията за тях. По думите на защитниците обвинението не било достатъчно прецизно и поискаха клиентите им да бъдат пуснати на свобода.

"Всички твърдяха за непрецизна правна квалификация. Аз съм абсолютно съгласен", каза прокурор Румен Попов. Но посочи, че това не е причина за отмяна на задържането на четиримата мъже. Според него дори обвиненията да бяха други, отново щяло да се предвижда лишаване от свобода. "Да, "около 7 тона" е слаб 2,30 за съответния наблюдаващ прокурор", призна апелативният обвинител. Попов определи като "огромен пропуск" липсващите документи за СРС-тата. "Пропуските са в самото оформяне на диспозитива, но това не е порок, който да промени становището на първоинстанционния съд. Тоест смятам, че тези лица, каквато и да е кражбата, трябва да бъдат задържани под стража", каза прокурорът след заседанието.

Адвокат Петко Кънев го контрира и посочи, че не трябва обвиняеми да стоят арестувани на всяка цена. Според него непрецизно обвинение може да доведе до обявяване на задържането за неоснователно.

Жеко Жеков, Иван Йовчев, Янко Михайлов и Пламен Пейчев поискаха от съдебния състав да ги пусне на свобода. Първият заяви, че трябва да се грижи за двете си деца, а третият - че иска да завърши образованието си и да не си загуби работата. След кратко съвещание обаче съдебният състав не се съгласи с доводите на защитниците им и ги остави зад решетките.