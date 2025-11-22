Персонален НОИ от "24 часа": И при преизчисляване пенсията може да остане същата, ако действителният размер е под минималния

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Родена съм през 1959 г. на 16 март. Успях да се пенсионирам през 2022 г. с решение от 3 август и с пенсия от 467 лв. и коефициент 0,5338, с необходимия стаж и възраст. В момента продължавам да работя. Досега пенсията ми е увеличавана както на всички други с минимална пенсия. Пенсионери ми казаха, че след като работя, всяка година автоматично пенсията ще ми се увеличава с 11–13 лв., но досега това не се е случвало. Попитах в НОИ, а служителката ми каза, че пенсията ми е увеличавана, но аз не съм разбрала. Излиза, че работя, удържат ми се вноски и получавам точно толкова, колкото и тези пенсионери, които не работят. Бихте ли ми пояснили как става това? Д. Зарева

Преизчисляването на пенсиите на работещите пенсионери е ежегоден механизъм, чрез който Националният осигурителен институт (НОИ) отчита новопридобития осигурителен стаж в периодите след отпускане на пенсията. Това е преди всичко отразяване на положения труд и внесените осигурителни вноски на хората, които продължават да работят и след пенсионирането си. На преизчисляване подлежат всички пенсии, свързани с трудовата дейност на лицата.

За да бъде включена дадена трудова пенсия в съвкупността от пенсии, подлежащи на служебно преизчисляване, пенсионерът трябва да е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година, независимо от неговата продължителност. Служебното преизчисляване се извършва, считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните за осигурителния стаж на лицата, подавани от осигурителите, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените от тях осигурителни вноски. Тези данни се отнасят за времето до 31 декември на предходната календарна година и са налични в информационната система на НОИ към 1 март на годината, в която се извършва преизчисляването. Преизчисляването на пенсиите се извършва съгласно разпоредбите от Кодекса за социално осигуряване (КСО), регламентиращи начините за изчисляване на различните видове пенсии за трудова дейност. При това преизчисляване се отчита новата продължителност на осигурителния стаж с включен допълнително положения от лицето стаж, който се умножава със съответния процент за всяка година осигурителен стаж и пропорционалната част от този процент за месеците осигурителен стаж (т.нар. тежест на стажа). Доходът, от който се изчислява пенсията, участва в пенсионната формула съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.

Следва да се отбележи, че пенсионното разпореждане, с което е извършено служебното преизчисляване на пенсията се връчва само при поискване от страна на лицето. За целта е необходимо лицата да подадат заявление за връчване на разпореждане или да посетят приемната на териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им.

Всички елементи от пенсионната формула - индивидуален коефициент и продължителност на осигурителния стаж, отразяват приноса на конкретното лице в осигурителната система - доходът, върху който са внасяни осигурителните му вноски и годините участие с вноски в държавното обществено осигуряване. Най-голяма тежест в пенсионната формула, по която се определя размерът на пенсията, има индивидуалният коефициент на лицето, а той зависи от осигурителния доход, върху който то е било осигурявано. Въз основа на тези данни размерът на пенсията се изчислява по реда на КСО, като на лицата се определя т. нар. действителен размер на пенсията.

Следва да се има предвид, че при преизчисляване на пенсията размерът на увеличението е строго индивидуален и се влияе от размера на определената пенсия преди преизчисляването. При това без увеличение може да се окажат пенсионерите, чийто действителен размер на пенсията за трудова дейност е под минималния размер за съответния вид.

Когато преизчисленият действителен размер на пенсията остава отново по-нисък от минималния размер за съответния вид пенсия, продължава да се изплаща минималният размер.

Вероятно ниският индивидуален коефициент, който е посочен в запитването, е причината изчисленият действителен размер на пенсията да е по-малък от минималния размер за съответния вид пенсия, като същата се приравнява на минималния размер.