Мистериозен камион при катастрофата, в която 17-годишен без книжка се удря в такси и загиват двама

Всичко, след като полицаите са си тръгнали и са направили съответния фотоалбум, е измишльотина, казва адвокатът на почернените близки на братята Огнян и Стилиян

Има вина, има грешка - не трябваше да взема колата, но искам по-умни хора да кажат кой е виновен, заяви бащата на обвиняемия

Година и половина след зверската катастрофа, в която 17-годишен без книжка блъска такси и загиват двама братя на главния път София-Варна край Стражица, издирват мистериозен камион.

Той е минал непосредствено след удара, но не е спрял,

за да окаже помощ. Вместо това шофьорът му се е покрил, става ясно от видеорегистратора на таксито, който е записал как 20 секунди преди сблъсъка таксито изпреварва камион.

Ако този товарен автомобил не е пряк участник, шофьорът му със сигурност е очевидец на удара, твърди адвокат Благой Златанов, защитник на непълнолетния към онзи момент обвиняем Алишан Трънков.

Не е разпитван и спътникът на шофьора на друга преминаваща кола, който първи е подал сигнал на 112 за мелето, вади още пропуски от разследването на катастрофата юристът и твърди, че е опорочено още от огледите на местопроизшествието.

"Със сигурност не съм надвишавал нормите от 90 км/ч. Съжалявам, че съм карал без книжка, но не съм убиец. Карах си в моята пътна лента, а таксито изведнъж връхлетя върху мен. Искам правосъдие!"

Това е версията на Алишан, който за първи път говори пред "24 часа". (Виж карето.)

Той вече е навършил пълнолетие и е на свобода срещу гаранция. Още се движи с патерици и е освидетелстван от ТЕЛК.

Не иска да си показва лицето,

защото даже в лекарския кабинет го сочели като убиец.

Според данните на автотехническата експертиза със 111,2 км/ч се е движил ученикът от златаришкото село Родина. Без свидетелство за управление и без да пита, подкарва аудито на баща си и заформя кърваво меле с два трупа в нощта на 8 юли 2024 г. с таксито на Огнян Чанков.

На лек вираж той губи контрол и навлиза в насрещната лента. Двете коли се сблъскват с лявата част на предниците си при разклона за стражишкото село Кесарево.

66-годишният таксиметров шофьор Огнян Чанков и 68-годишният му брат Стилян от Горна Оряховица загиват на място.

С жълтата кола двамата братя отивали за риба

на язовир "Ястребино". В този момент скоростта на таксито е 85,4 км/ч, сочи експертизата.

Според вещите лица обаче високата скорост, с която младежът е шофирал колата на баща си, не е в причинна връзка с настъпилия инцидент.

"Събраният доказателствен материал и данните от видеорегистратора опровергават обвиненията срещу Алишан Трънков, като той има само едно много тежко нарушение - че е карал без книжка, което е безспорен факт. Той не е излизал от неговата лента, има спирачен път, който не е отразен в експертизата, и той свършва в неговата лента, което е абсолютно доказателство, че не е минал в друга лента", настоява Златанов.

Освен това по кадрите от видеорегистратора се вижда, че произшествието е в участък с две пътни ленти, а в обвинението се твърди, че Трънков е преминал от неговата лента през средна и е отишъл в трета", сочи още недоглеждания адвокатът.

Най-сигурното нещо, което се вижда на записа, е, че таксито се движи в неговата лента, срещу тях идват фарове и записът прекъсва. Каквито и защитни тези да извадят,

Алишан няма място в насрещната лента

за движение. Впоследствие дори и да се е върнал в неговата, това е в резултат на удара", казват запознати с разследването.

Опровергани са и твърденията, че всъщност таксиджията Огнян във фаталната нощ е шофирал под въздействие на алкохол. Има наличие на минимално количество в момента на смъртта - 0,26 промила, казват експертите.

Адвокатът на почернените близки Светослав Илиев нарече измишльотини и безобразни лъжи доводите на защитата и семейството на обвиняемия.

"Извадили са снимки от репортажи, но нали затова има органи на досъдебното производство, разследващи полицаи, поемни лица, свидетели, експерти, които идват и в момента след катастрофата констатират - къде са спирачните следи, къде има части, масло и различни находки и веществени доказателства. Това е сигурният източник на информация. Всичко друго, след като полицаите вече са си тръгнали и са си направили съответния фотоалбум, е измишльотина, която цели да се протака разследването", коментира Илиев.

От името на почернените семейства той е

предявил претенции към застрахователите,

но все още не са получили никакви обезщетения.

"Всички техни възражения са обсъдени и по тях са указани допълнителни действия по разследването. Т.е. прокуратурата прави всичко възможно, за да изясни фактите по случая максимално обективно, всестранно и пълно. Съобразно резултата от тези действия ще се прецени има ли основания за промяна в квалификацията на обвинението, повдигнато на обвиняемия Алишан Трънков", увери наблюдаващият прокурор Даниела Харитонова. Алишан и баща му Исмет Трънков

"Аз като родител го преживявам много тежко. Съжалявам, че стана, но не се чувствам виновен, че детето ми е убило някого. Има вина, има грешка, която е недопустима - не трябваше да взема колата, но искам по-умни хора да кажат кой е виновен. Искам справедливо наказание, а не просто Алишан да е удобният осъден - на 17 г. е. От село Родина нас ни имат за неграмотни хора", нарежда бащата Исмет Трънков.

Алишан Трънков: Съжалявам за жертвите - не се чувствам убиец, искам правосъдие

- Как си, Алишан?

- Краката ме поболяват, движа се с патерици, допреди няколко месеца бях на количка. Не е никак добро състоянието ми, нуждая се от помощ постоянно. Имам и телково решение за 74% инвалидност, но всеки ден ходя на училище. Дадох обяснения в края на февруари. Аз не съм надвишавал нормите от 90 км/ч.

Съжалявам, че съм карал без книжка, но не съм убиец. Карах си в моята пътна лента, а таксито изведнъж връхлетя върху мен.

- Какво си спомняш от фаталната нощ?

- Вечерта към 23,30 ч тръгнах за село Беброво, обаче минах през Златарица, Равново, защото пътят за Елена тогава беше затворен. Стигнах до бившата ми приятелка, видяхме се и тръгнах да се прибирам. Стигнах до кръстачката за село Родина, Горско ново село и Златарица и си викам: "Така и така съм взел колата, да покарам още." Минах през Горско ново село, Кесарево и излязох на магистралата (главния път София - Варна).

Много пъти сме я минавали с баща ми и знам пътя. Карах допреди Антоново и реших да обърна и да се прибирам вкъщи. Карах с 80-90 км/ч. В един момент, преди да вляза в завой, виждам кола, която е в моето пътно платно. Веднага набих спирачки и дадох плътно вдясно, колкото можах. Те караха много бързо и ме удариха в предната лява част. След това си спомням чак в болницата, доктори на главата ми и аз не знам къде съм.

- Когато млад човек тръгне да си покара, той настъпва педала.

- Мен ме е страх от високите скорости.

- Друг път карал ли си колата на баща си?

- Не, той никога нямаше да ми я даде. Карал съм само в училище - уча в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство. Там се учим да караме трактори, комбайни, има и автомобили.

- Чувстваш ли вина, сънуваш ли катастрофата?

- Сънувах до януари, но не самото ПТП, а че карам нанякъде. Готов съм да поема последствията за това, че съм карал без книжка, но не мога да кажа, че съм убил някого.

Аз съм сигурен, че не съм виновен за това ПТП. Съжалявам за загиналите хора, но не съм убиец. Надявам се истината да излезе.