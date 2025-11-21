ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

50-годишна скочи от 5-ия етаж в Пловдив, загина

Мая Вакрилова

[email protected]

Блокът, от който се е хвърлила жената. Снимка: Мая Вакрилова

Жена на около 50 години се хвърли тази сутрин от петия етаж на жилището си на улица "Равнища" в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив. На безжизненото тяло са станали свидетели съседи. По думите им това е станало около 7,30 часа.

Подаден е сигнал на 112, след което на място са пристигнали линейка и полиция, които установили смъртта на жената.

Според комшии тя е страдала от психично разстройство, съпругът й също приемал медикаменти. Двамата били странни.

"Не говореше с никого", обясниха за самоубийцата съседи. Те не знаят дали загиналата има деца. Тялото е откарано в съдебна медицина, случаят се разследва.

