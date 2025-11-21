ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21760120 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен и избяга

2948
Полиция

Шофьор блъсна 71-годишна жена на пешеходна пътека и избяга, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

На 20 ноември, около 17:30 часа, в РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал в района на кръстовище с улица „Хр. Ботев" и улица „Ал. Стамболийски" в Сливен.

Пострадала е 71-годишна жена, която е пресичала на пешеходна пътека. Тя е настанена за лечение в болнично заведение в град Сливен с фрактура на ръка, без опасност за живота.

Водачът, причинил пътното произшествие, е напуснал местопроизшествието. След проведените издирвателни действия автомобилът и собственикът са установени. Работата по случая продължава. По случая се води разследване.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание