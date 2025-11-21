ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21760187 www.24chasa.bg

Обвиниха мъж, ползвал фалшив документ пред длъжностно лице

2560
Темида СНИМКА: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 67-годишен мъж за ползване на неистински документ пред длъжностно лице с цел издаване на данъчна оценка за апартамент в гр. София. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.11.2025 г. на бул. „Цар Борис III" в гр. София, обвиняемият К.М. съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел „Общински приходи" от неистински частен документ – пълномощно, с обозначен упълномощител, което е издадено от нотариус от САЩ. На въпросния документ е бил придаден вид, че изхожда от Р.Ф., както и че подписът в графа „УПЪЛНОМОЩИТЕЛ" в документа е положен също от нея в качеството й на собственик на жилище в ж.к. „Красно село" в гр. София, а в действителност подписът не е бил положен от нея, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 21.11.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание