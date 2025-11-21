СДВР се обяснява за полицейския произвол: Мъжът е напуснал проверката. И е ритнал жена след 10 месеца

Бягство от полицейска проверка е причината 2 пъти да бъде проверен учителят Петър Матев оплакал се пред Нова телевизия от полицейски произвол. Това съобщиха от СДВР.

На 30 януари около 12:45 ч. по време на полицейска акция униформените видели кола, спряла на велоалея. Изчакали шофьора да се върне и започнали проверка. Той обаче я напуснал. Полицаите докладвали случая като неподчинение.

Малко по-късно Матев бил спрян на мост „Чавдар". Тестван е за алкохол – пробата е отрицателна, но тестът за наркотици отчита положителен резултат за амфетамини. Това е и втората проверка, за която Матев говори. Тя се явява продължение на първата, посочиха от СДВР. Самият мъж е отведен до ВМА, където дава кръвна проба, и остава задържан за три часа.

Срещу Матев има и преписка от 17 октомври. Тогава жена подала сигнал, че непознат я е изритал, след като решил, че кучето ѝ е ухапало човек. Случаят се разследва.

Тази сутрин пред Нова тв учителят и криминалист Петър Матев разказа своята версия за случилото се.

"На 30 януари т.г., идвайки от центъра, ме спират след моста Чавдар посока "Хаджи Димитър", правят ми тест за алкохол и наркотици - и двата отрицателни. Държат ме 4 часа на място докато дойде следваща кола, за да направи втори тест, който се оказа положителен за амфетамин", каза Матев.

"Отведоха ме като престъпник, за да дам и кръв, защото не отказах. Работил съм в 5-о районно като криминалист, явно не ме познаха, но не съм злоупотребявал никога със служебното си положение", посочи Матев.

"Държаха ме полугол, след което ме освободиха на следващия ден. Трябваше юли да излязат резултати, но получих съобщение, в което се казва още 3 месеца да изчакам, но излезе кръвния тест - негативен. Отидоха с мой приятел до наказателния паркинг в Кремиковци да си взема колата, там ме посрещнаха както обикновено посрещат, няма да уточнявам. Показах им документите, но моя приятел ми каза - виж, дойде патрулка, ще те спрат като излезеш", разказа мъжът.

"На 150 метра от наказателния паркинг ме спират отново тест за алкохол, този път не за наркотици, карах след тях малко и отидоха именно в 5-о районно", посочи още учителят.