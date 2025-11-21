"Възраждане" внасят искане до КС срещу особения управител на "Лукойл"

"Възраждане" събрали необходимите подписи, за да се внесе искане до Конституционния съд, с които да се обяви за противоконституционни текстовете в Закона за административното регулиране и икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които бе прието особеният управител на "Лукойл" да може да продава активи на рафинерията в Бургас.

Според партията на Костадин Костадинов това било опит за завземане на частната собственост на "Нефтохим".

"Ако този закон бъде използван в цялата си сила, това ще доведе до огромни щети за България, защото "Лукойл" ще заведе съдебни дела. Всяка една компания ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове. Затова се надявам КС максимално бързо да излезе с решение по казуса, защото всеки ден, в който не се произнесе, ще ни коства милиарди", каза Костадинов в кулоарите на парламента.

"Реалността у нас е друга, знаем, че решението няма да бъде взето бързо, ако въобще бъде взето. Свидетели сме как в някои казуси се произнася доста бързо, в други, които не са удобни на управляващите, си трае", заяви той.

Депутатите от "Възраждане", които членуват в комисията по енергетика в НС- Искра Михайлова, Даниел Проданов и Йордан Тодоров, щели да занесат искането в КС още днес.

"Единственото, което ни остава, е да се надяваме да има поне капка здрав разум, останала в малките крадливи мозъчета на управляващите, за да не направят някоя грешка, която после ще плащаме зверски. Сега коментираме задлъжняването на държавата с още 21 млрд. лв., с което общата задлъжнялост става над 100 млрд., над 40 млрд. са само за 2 г. Такъв огромен процент не сме имали никога", каза още лидерът на "Възраждане".

Под искането се подписали 51- от "Възраждане", всички от МЕЧ и няколко от депутатите на "Величие".

"Ние протестираме остро, решително и до краен резултат. ПП-ДБ обаче не харесват такъв тип протести, затова съм изненадан от това, което чувам", каза Костадинов за заканата на "Промяната" и ДБ да окупират парламента. "Харесва ми това, което чувам и със сигурност ще се включим. Имам опасения обаче, че това, което казват ще се размине с делата, които искат да постигнат. Когато протестирахме срещу незаконното влизане на страната ни в еврозоната, ПП-ДБ остро осъдиха нашия протест. Не знам как си представят окупация на парламента, ако си я представят с хепънинги и розови прасенца касички, няма да стане", коментира шефът на "Възраждане".

Ако ПП-ДБ искали да протестират така, както протестирали от "Възраждане" и заедно с тях, те щели да ги подкрепят.

Според Костадинов ако бюджетът бъдел приет, щял да доведе до фалит на държавата, защото нямало средства за изплащане на дълговете.