ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21760350 www.24chasa.bg

Арестуваха младеж от Раднево за кражба на кола

1780
Белезници СНИМКА: Pixabay

Задържаха 21-годишен жител на град Раднево за кражба на лек автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Полицейски служители от РУ-Нова Загора започват работа по случая на 20 ноември. Сигналът е получен в 08:30 часа за кражба на лек автомобил „Мицубиши Паджеро" от стопански двор в село Прохорово.

След проведените издирвателни действия автомобилът е намерен изоставен и повреден на пътя между селата Прохорово и Еленово.

Извършителят е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Белезници СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание