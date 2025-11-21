Заплатите на строителите в Търновско скочили с 11% през лятото, има глад за добри майстори

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата в областта е 2 002 лв. и е с 6 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 547 лв. по-ниска от средната за страната (2 549 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 12-то място, сочат данните на местното статистическо бюро.

Най-голямо увеличение на средната заплата през третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното второ тримесечие - с 11.2%, е регистрирано в икономическа дейност „Строителство", а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива " - с 11.3%.

Спрямо края на пролетта, най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности" с 8.1% и „Строителство" с 6.7%. Увеличават се местните фирми, които наемат узбекистанци и непалци в сферата на строителството. Според работодателите им те са много трудолюбиви, изискванията им не са високи, а цената на труда далеч по-ниска от добрите родни майстори - по 8 -10 лв. на час.