Асен Василев отговори на Борисов: Няма значение дали бюджетът е в евро, или лева, ако крадете от него

Г-н Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или в турски лири. Ако вие ще крадете от бюджета, ние ще бъдем против него, независимо в каква валута е.

С тези думи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев отговори на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви, че "Промяната" и "Демократична България" се притеснявали от приемането на първия бюджет в евро и протестите им били, за да не бъде приет той.

"Вчера видяхме триъгълника на властта, пълен с хора, недоволни от политиката на това правителство, което иска да им бръкне в джоба и да напълни касичките на властта. Възмутени са и от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов", каза още Василев.

Според бившия финансов министър сроковете за подаване на предложения между двете четения на бюджета били намалени "безпрецедентно".

"Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4. Така искат да минат предложенията до понеделник, вторник- комисии, когато искаме да блокираме. Ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, то е на второ четене в комисии", заяви той, като обясни, че от ПП щели да блокират парламента с протести.

"Това правителство отказва да чуе българските граждани, да чуят работодателските организации. Казаха, че диалог било това, че работодателите не влезли в Тристранния съвет (на който трябваше властта, работодателите и синдикатите да обсъдят проектите за бюджет- бел. ред.). Наруши закона за публичните финанси поне 3 пъти с параметрите на бюджета. Преразпределението е над позволените 40%, внася се със закъснение и без да е минал през съгласуване на Тристранката. Виждаме едно бързане да се ограби българския народ по най-безобразния начин", каза още Василев.

"Всеки гражданин, който не иска да му бръкнат джоба с 600 лв. с този крадлив бюджет, е добре дошъл на протеста. Това няма значение за еврозоната, тя беше решена на 8 юли. Протестът е изцяло да не се бръкне в джоба на гражданите", допълни той.