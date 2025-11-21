ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Изкорениха нива с канабис край Дупница, издирват собственика

коноп Снимка: Архив

Полицаи от Дупница са установили в землището на село Баланово, община Дупница, нива, в която са отглеждани растения от рода на конопа, съобщиха от полицията в Кюстендил. Изкоренени са били общо 52 растения с височина от 170 сантиметра.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

Пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил казаха, че нивата е била добре обгрижвана и с големина от 120 кв. метра. Към момента стопанинът ѝ не е установен, но работата продължава.

коноп Снимка: Архив

