Изкорениха нива с канабис край Дупница, издирват собственика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи от Дупница са установили в землището на село Баланово, община Дупница, нива, в която са отглеждани растения от рода на конопа, съобщиха от полицията в Кюстендил. Изкоренени са били общо 52 растения с височина от 170 сантиметра.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

Пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кюстендил казаха, че нивата е била добре обгрижвана и с големина от 120 кв. метра. Към момента стопанинът ѝ не е установен, но работата продължава.