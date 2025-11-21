Бившият външен министър Надежда Нейнски се дипломира в Университета в Стърлинг. Това става ясно от публикация на учебното заведение във фейсбук.
"Поздравления за Надежда Нейнски, нашата най-нова почетна възпитаничка. Бивш министър на външните работи на България, тя е призната за изключителните си лидерски качества като движеща сила за демокрацията, промяната и по-доброто бъдеще на България, Балканите и Европа. Тя се присъединява към повече от 400 души, които празнуват своето дипломиране днес следобед", пише в публикацията.
