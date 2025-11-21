ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21760646 www.24chasa.bg

Надежда Нейнски се дипломира в Университета в Стърлинг

4912
Надежда Нейнски се дипломира в Университета в Стърлинг Снимка: Фейсбук/ University of Stirling

Бившият външен министър Надежда Нейнски се дипломира в Университета в Стърлинг. Това става ясно от публикация на учебното заведение във фейсбук.

"Поздравления за Надежда Нейнски, нашата най-нова почетна възпитаничка. Бивш министър на външните работи на България, тя е призната за изключителните си лидерски качества като движеща сила за демокрацията, промяната и по-доброто бъдеще на България, Балканите и Европа. Тя се присъединява към повече от 400 души, които празнуват своето дипломиране днес следобед", пише в публикацията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Надежда Нейнски се дипломира в Университета в Стърлинг Снимка: Фейсбук/ University of Stirling

Congratulations to Nadezhda Neynsky, our latest honorary graduate. A former Bulgarian Foreign Minister, she is...

Posted by University of Stirling on Thursday 20 November 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание