Кирил Борисов: Страната ни е сериозна част от канал за трафик на антики

Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на антики. При извършени над 130 обиска у нас и в чужбина са намерени злато, керамика и монети. По цени на черния пазара стойността на находките е над 100 млн.евро. Темата пред NOVA NEWS дискутираха журналистът от "24 часа" Кирил Борисов и експертът по сигурност Тихомир Безлов.

Според Безлов контрабандата на културни ценности е стара тема в Европа. Преди години имаше много иманяри, сега останаха предимно професионалните, допълни той.

Борисов каза, че акцията е координирана от Европол и Евроджъст, оперативно работят ГДБОП и националното следствие. 35 души са арестувани само в България, което означава, че страната ни е сериозна част от канал за такъв трафик. Разследващите са установили транзанкции на стойност 1 милиард долара, участват колекционери от цял свят – богати милиардери, които обаче не са във фокуса на операцията. Безлов допълни, че се споменава едно име – немски гражданин, много голяма фигура от колекционерския бизнес, но то не се цитира.

Борисов обясни, че акцията е стартирала на 19 ноември и продължава вече няколко дни.

„Всичко започна с иззетата колекция на Васил Божков през 2020 г. – около 7000 предмета с антична стойност. Вчера разследващите не го споменаха. Неговите антики са в Националния исторически музей. Божков е обвинен за тях, но до съда не е стигнало дело – нужна е много сложна експертиза от международни експерти за тези предмети. Не знам дали това ще се случи изобщо. Търсейки произхода на тези предмети от 2020 г., в сътрудничество с други служби за сигурност, се стигна до тази схема, която обявиха вчера. Божков не е нито обвиняем в тази акция, нито арестуван, но от неговите предмети тръгва всичко", обясни той.

Журналистът подчерта, че тази информация е известна от съобщението на Европол, а Безлов допълни, че го има и от Евроджъст.

Специалистът по сигурност каза още, че в такива схеми участват и чужди граждани. А Борисов допълни, че този тип "бизнес с културно исторически ценности е доходоносен, защото няма престъпление срещу личността"., Той подчерта, че има много богати хора, които искат да притежават история, като я крадат и генерират огромни парични средства.