Условна присъда за бивш кмет, замесен в незаконно прехвърляне на партиди в пенсионен фонд

Районният съд в Кюстендил наложи условна присъда "лишаване от свобода" за срок от 5 месеца, с тригодишен изпитателен срок, на кмет на село в община Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на съда.

Той съставил официални документи, с които е удостоверил неверни обстоятелства. Става въпрос за прехвърляне на партиди в пенсионен фонд, информира БТА.

Съдът одобри споразумението, постигнато между Районната прокуратура, защитата и обвиняемия, посочиха от съда.

Обвиняемият, вече бивш кмет на селото, се е признал за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, за времето от 13 юни до 13 септември 2023 г., е съставил официални документи, с които е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани като доказателство.

Бившият кмет е положил нотариална заверка на частен документ – заявление, за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуалната партида в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, което удостоверил с полагане на щемпел на кметството и подпис, като става въпрос за двама души.

По време на изпитателния срок спрямо обвиняемия ще се прилагат възпитателни грижи от страна на полицейски служител. От престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечението или възстановяването им, уточниха от съда. Оттам допълниха, че одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда, а определението е окончателно и не подлежи на обжалване.