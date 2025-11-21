Прокуратурата поиска затвор за двамата водачи от катастрофата, при която загина 18-годишният Спас от Пловдив

Записът от сблъсъка беше прожектиран няколко пъти в съдебната зала и близките на момчето плачеха тихо

Прокуратурата поиска двамата водачи, причинили катастрофата, при която в центъра на Пловдив загина 18-годишният Спас Спасов, да влязат в затвора. Сблъсъкът става 11 минути след полунощ на 26 октомври 2023 г. Алекс Кичуков шофира мерцедес, в който се вози неговият приятел Спас Спасов. Излиза от ул. "Граф Игнатиев" към бул. "Цар Борис Трети Обединител", без да спре на знак "Стоп". В това време по булеварда в посока Тунела се движи друг мерцедес, на волана е Запрян Христев. Той кара с 94 км/час при ограничение от 50, а настилката е мокра, защото вали. Двете коли се удрят, мерцедесът на Христев се завърта и спира. Въпреки късния час на телефон 112 са подадени 6 сигнала за инцидента. В един от тях очевидец съобщава, че момче от едната кола лежи на земята и е в тежко състояние. Това е Спас Спас, който е откаран в болница, но на следващия ден умира.

Запрян Христев настоя в залата отново да се прожектира записът на удара от близката камера, защото според него Кичуков не само не е спрял на стоп, а и е навлязъл в кръстовището не от дясната лента, както е редно, а от лявата. Клипът беше излъчен няколко пъти и близките на загиналото момче плачеха тихо.

"Моята преценка беше, че мога да мина необезпокоявано. Много съжалявам за смъртта на моя приятел", каза в кратките си обяснения Алекс Кичуков. "Съжалявам, не съм допускал, че някой може да не спре на знак "Стоп" и да ми отнеме предимството, без да се огледа", заяви на свой ред Запрян Христев. Той не се е обаждал на спешния телефон след удара, чак 40 минути след него отишъл да види какво става с другата кола. Тогава линейките вече били на мястото.

Прокурорът Росен Каменов подчерта, че и Кичуков, и Христев имат вина за инцидента. "Това нямаше да стане, ако който и да било от тях не беше направил нарушение", заяви той. И подчерта, че според него по-сериозно е нарушението на Кичуков, който не спрял, преди да навлезе в пътя с предимство. "Не видях съжаление, не видях разкаяние и признание. При толкова много данни за вина те продължават да твърдят, че са невинни. Няма да говоря за генералната превенция, а за личната. За какво съжаление става въпрос? На подсъдимите следва да се наложат наказания, за да се поправят и да не допускат нарушения. Считам, че следва да се наложи ефективно наказание", пледира Каменов и настоя за по-тежка присъда на Кичуков - към средния размер по закон или над него, без да посочи колко точно. И акцентира, че той е извършил нарушението на 15-ия ден от взимането на книжката си като шофьор.

Делото ще продължи с пледоариите на адвокатите.