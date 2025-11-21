ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

28-годишен не спря на полицейска палка, гониха го край село Сенокос

Дияна Райнова

2368
Полиция

28-годишен не спрял на полицейски стоп сигнал, гонили го край село Сенокос и отказвал тест за дрога, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 20 ноември, около 11:50 часа в село Сенокос полицейски служители подават стоп сигнал на лек автомобил "Пежо", управляван от 28-годишен мъж. Водачът не се подчинява на полицейското разпореждане и продължава движението си. Той е последван и установен до полезащитен пояс. Отказва да му бъде извършена проверка за наркотични и упойващи вещества. При извършената справка в информационните масив на МВР е установено, че водачът е наказан по административен ред за същото нарушение.

Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция

