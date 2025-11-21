Вижте какво висше да учите у нас за най-високи заплати (Класация)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият рейтинг на университетите в България, който бе представен тази сутрин, съдържа много данни за реализацията на завършилите различните университети и професионални направления. Един от интересните показатели е за облагаемия доход, който получават завършилите със съответната диплома.

Рейтинговата система, която е достъпна на https://rsvu.mon.bg/ показва, че двете специалности, които носят средно най-висока заплати са "Военно дело" във Военна академия и "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет - 7005 лева.

Числата за различните образователни степени обаче показват, че сред магистрите след средно образование 10108 лева получават завършилите "Администрация и управление" в Американския университет в Благоевград.

Вижте в графиките специалностите, които са в топ 25 по доходи - общо и отделно за магистри.

Очаквайте подробности.