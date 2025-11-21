Завърши реформата в арбитражното производство

„Премахнахме финансовата бариера за оспорване на арбитражни решения пред Върховния касационен съд. С изменения в Тарифата за държавните такси, която днес е обнародвана в Държавен вестник, завършваме реформата в арбитражното производство, която започнахме преди няколко месеца“.

Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев пред форума „Формиране на арбитражния модел на утрешния ден“, организиран от арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Обнародваното днес допълнение в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), въвежда пропорционална такса върху цената на иска по искови молби за отмяна или за установяване на нищожност на арбитражно решение от Върховния касационен съд. Новата такса ще е в размер 1 на сто върху интереса от отмяната, съответно от установяване на нищожността, но не повече от 3000 лв.

Класическото правило по ГПК е, че държавната такса при иск пред съда е в размер 4 % върху интереса. За да бъде осигурена ефективна защита на правата на страните в арбитражното производство, които могат да се окажат и с блокирани средства, в Закона за арбитража беше въведено изричното правило таксите по искове за отмяна и установяване на нищожност да се определят с тарифа на МС.

Допълнението в тарифата ще е в сила от 25 ноември.

Министър Георгиев акцентира също, че: „През лятото Народното събрание прие огромна реформа в Закона за арбитражите, която изработихме в Министерство на правосъдието. Тя беше провокирана от десетки случаи на скандални арбитражни решения, постановени от реално неконтролируеми арбитри и арбитражи.

С промените повишихме изискванията към арбитрите, въведохме по-голяма закрила на страните - физическите лица, които не са търговци или предприемачи, като вече се изисква изрично съгласие за арбитраж, както и реално получаване на исковата молба, призовки и други документи, като не се прилагат фикциите за връчване.

Въведохме нови основания за нищожност на арбитражното решение – ако то е постановено от арбитраж или арбитър, който не е вписан в специален регистър, който създадохме и какъвто до момента не съществуваше. Нищожността може да бъде прогласена от ВКС безсрочно, а окръжният съд проверява основанията за нищожност и ако такива има, може да откаже издаване на изпълнителен лист.

Разработването на регистъра на арбитражите е почти завършено и ще бъде пуснат в експлоатация в предвидения от закона срок – 3 декември 2025 г.“.

Пред форума в БТПП министърът на правосъдието бе категоричен: „Постигнатото нямаше да бъде възможно без решаващата роля от ваша страна и на изтъкнати представители от академичната общност. Уверявам ви, че в Министерството на правосъдието винаги сме възприемали арбитражното производство като важен партньор и важна част от правораздаването в България“.