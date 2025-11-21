ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА и национал на Косово не могат да се разберат ...

Борисов: Важно е да се противопоставяме на езика на омразата във всичките му форми

Срещана с Бойко Борисов, Ан-Софи Себан, Виктор Меламед и Йорданка Фандъкова Снимка: Фейсбук/ Boyko Borissov

"Изключително важно е да се противопоставяме последователно и категорично на езика на омразата във всички негови форми. Убеден съм, че обществото ни може да бъде по-спокойно и устойчиво, когато хората живеят в разбирателство, уважение и взаимна подкрепа. Защитата на човешкото достойнство е основен принцип на ГЕРБ". Това пише в във фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Следната позиция е заявил по време на среща с Ан-Софи Себан, вицепрезидент на Американския еврейски комитет (АЕК) за Европа, Виктор Меламед, директор на Американския еврейски комитет в България и Йорданка Фандъкова - председател на комисията по външна политика, става ясно от публикацията му.

"Потвърдих своята позиция, че борбата срещу антисемитизма, ксенофобията и всички форми на дискриминация е отговорност, която носим заедно. Убеден съм, че чрез активни партньорства с организации като AЕК можем да укрепваме среда, основана на уважение, сигурност и човечност", посочва още в публикацията си Борисов.

