Още 2 жалби по мегапоръчката за чистенето на София

Още две жалби са постъпили в Комисията за защита на конкуренцията срещу решенията за две от зоните, които са част от мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Това става ясно от регистъра на КЗК.

Едната жалба е на "Еко Ресурс - Р", която участва за зоната с районите "Възраждане", "Триадица" и част от "Оборище", чийто договор със сегашните чистачи изтича на 27 декември. На 12 ноември Столичната община обяви, че прекратява процедурата за тази зона поради липса на конкуренция.

Другата жалба е на консорциум "Чистота Средец", която участва за чистенето на зоната с районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски". Договорът за тях също изтича на 27 декември. А общината прекрати процедурата за тази зона със същия мотив - липса на конкуренция също на 12 ноември.

Това означава, че плановете на общината за стартиране на процедура за директно договаряне за момента не могат да бъдат реализирани.

Блокирани от жалби са и действията по още три зони. В тях влизат районите "Илинден", "Надежда", "Сердика" (за които общината обяви решение да сключи договор с турската "Норм Санаи"), за "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" - договорът за почистването им изтича на 30 ноември и за "Люлин" и "Красно село", в които от 5 октомври действа кризисна ситуация за сметоизвозването.

Все още се чакат решенията за последните 2 зони от мегапоръчката, които включват районите "Искър", "Панчарево", "Кремиковци", "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър".

Всички договори за седемте зони от мегапоръчката изтичат в края на тази и в началото на следващата година. "Красна поляна" се чисти от общинското дружество "Софекострой". Плановете на общината бяха то да поеме чистенето на "Люлин" и "Красно село", но жалбата спира временно възлагането. В момента временно "Софекострой" чисти "Красно село", а Столичното предприятие за третиране на отпадъци - "Люлин". Очаква се СПТО да поеме почистването на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", след като тези райони останат без чистачи в края на месеца.

Договорите за районите "Младост", "Витоша", "Овча купел" и част от "Триадица" изтичат през 2027 г.