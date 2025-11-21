ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подведе полицията в Раковски, откраднали му много пари от имота

24 часа Пловдив онлайн

1924
Районното в Раковски Снимка: Радко Паунов

Жител от "Столипиново" също инсценирал кражба на пари и злато от адреса си

Мъж от Раковски подаде фалшив сигнал в Районното в Раковски, че от дома му е задигната значителна сума пари, съобщават от МВР Пловдив. Униформените направили оглед, а в активната работа по образуваното досъдебно производство се включили и екипи на пловдивския отдел „Криминална полиция". След анализ на данните разследващите се насочили към извода, че най-вероятно мъжът е подал неверни данни в полицията. При неговия разпит с помощта на експерти от Института по психология в МВР много скоро тази версия се потвърдила.

В същата ситуация попаднали и служители от Шесто Районно в Пловдив, когато в средата на миналия месец предприели множество оперативни и издирвателни действия по сигнал от жител на квартал „Столипиново", инсценирал кражба на пари и злато от адреса си. Документирането на случаите продължава под наблюдение на Районната прокуратура в Пловдив.

