20 г. затвор за мъж, убил с нож баща на осем деца на площад в Разлог

20 г. ще лежи в затвора мъж, бил с нож познат на площада в Разлог.

Петчленен състав на Благоевградския окръжен съд призна за виновен 43-годишния Ангел-Жабата от Разлог, че на 29 май 2023г., около 23.00 ч., в гр. Разлог, на площада пред читалище „Развитие - 2004", е направил опит умишлено да умъртви братята Румен С., на 47 г., и Валентин С., на 35 г., като чрез нанасяне на удар с нож в областта на шията умишлено е умъртвил Румен С. и чрез нанасяне на удар в областта на шията се опитал умишлено да умъртви Валентин, като деянието по отношение на Валентин е останало недовършено по независещи от дееца причини. Убитият е баща на осем деца. Убиецът избягал от местопроизшествието и бе заловен при роднини в Ракитово.

На 29.05.2023 г. Ангел бил в района на читалище на ул. „Трети март" в гр. Разлог и консумирал алкохол със свои приятели. Около 23,00 ч. към тях се приближили братята, като Валентин заговорил обвиняемия, като го попитал дали помни кога е набил брат му. Тогава Ангел извадил сгъваем нож, замахнал с него и нанесъл удар в дясната част на шията на Валентин. Пострадалият притиснал раната и побягнал към близката болница.

Веднага след това подсъдимият се насочил към Р.умен и без да каже нищо му нанесъл два поредни удара със същия нож - в шията и в корема. Раненият паднал на земята, а Ангел му нанесъл ритници в главата и различни части на тялото. За инцидента били подадени сигнали на телефон за спешни повиквания 112. Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Румен. Брат му е бил приет в хирургично отделение на болницата в гр. Разлог.

Междувременно подсъдимият Ангел напуснал местопроизшествието и се укрил при свои близки в гр. Ракитово, където бил задържан на следващия ден от полицейския орган.

От заключението на вещи лица, изготвили съдебномедицинска експертиза, е видно, че смъртта на Румен се дължи на острата кръвозагуба, настъпила в резултат на прободно-порезното нараняване, довело до прекъсване на жизненоважен, голям кръвоносен съд (външна сънна артерия).

На пострадалия Валентин било причинено разстройство на здравето, неопасно за живота – порезна рана на шията и лезия на мускул

С постановената присъда на 43-годишния мъж е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 20 години, което да изтърпи при първоначален „строг" режим.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен