Съдия Светла Даскалова поема делото срещу Благомир Коцев във Варна (Обновена)

Съдия Светла Даскалова поема делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Името ѝ бе изтеглено днес на случаен принцип от заместник-председателя на Окръжния съд във Варна Стоян Попов. Системата я определи сред 16 съдии, съобщи БТА.

Съдията докладчик трябва да насрочи делото в двумесечен срок, каза Стоян Попов. Той уточни, че има депозирани молби за разглеждане мерките за неотклонение на подсъдимите. Кога ще бъдат разгледани, ще каже съдията докладчик. По думите на Попов няма определени конкретни срокове. Тези дела се разглеждат в разумни срокове, може би до седмица, но решението е в прерогативите на съдията докладчик, уточни Попов.

На въпрос какво ще се случи при отвод на състава, той посочи, че самоотводът е личен акт и той няма как да коментира подобна възможност. Ако се стигне до отвод или самоотвод, следва същата процедура и делото се разпределя на друг съдия докладчик, посочи Попов.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд.

От началото на разследването адвокатите на подсъдимите твърдят, че Софийската прокуратура не е компетентна да гледа случай, който се развива във Варна. Оспорваха и компетентността на Софийския градски съд да разглежда мерките за неотклонение. Разследването се води от София още от началото заради данни, че в престъпната група за искане на подкупи има участник депутат.