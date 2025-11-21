Мъж задигна 1000 лева от портфейла на таксиджия в Монтана

Полицаи разкриха крадеца, ограбил таксиметров шофьор в Монтана, съобщават от полицейската дирекция. Двамата се познавали.

На 6-ти ноември тази година около 5:30 ч. в ОДЧ при ОДМВР-Монтана е получен сигнал от 58 г. жител на гр. Монтана, който е заявил, че за времето от 19 ч. на 5-ти ноември 2025 г. до 5:30 ч. на 6.11.2025 г. на паркинга зад блока на горепосочения адрес, чрез счупване на страничното стъкло на предната лява врата е проникнато в ползвания от него таксиметров лек автомобил „Опел", собственост на съпругата му 54 г., живуща на същия адрес.

По данни на водача от автомобила е извършена кражба на личният му портфейл, съдържащ лични документи и паричната сума от 1000 лв. С първо действие по разследването е извършен оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 от НК. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия от служители на сектор „Криминална плоиция" при РУ-Монтана е установено, че извършител на деянието е 29 г. жител на с. Мездрея, обл. Монтана. Част от инкриминираните вещи са установени и върнати на собственика срещу разписка. Работата по случая продължава РУ-Монтана