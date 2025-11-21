Бившият шеф на "Градини и паркове" Антон Георгиев стана зам.-кмет в район "Тракия"

Ще работи за подобряването на средата за живот в квартала

Бившият шеф на предприятието "Градини и паркове" Антон Георгиев от днес е зам.-кмет в район "Тракия" с основен ресор екология. Той беше освободен от предишната си длъжност 2 дни след като дърво падна и уби човек на бул. "Марица-север" в края на август т. г.

"Надявам се с моят работа да успея да подобря качеството на средата за живот в квартала, има какво още да се направи", заяви Антон Георгиев пред "24 часа". Когато съобщи, че се разделя с него, кметът Костадин Димитров подчерта, че няма съмнения в качествата му на експерт.