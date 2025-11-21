Служители на НОИ в Бургас на протест, искат поне 20 % по-високи заплати

Служители на Националния осигурителен институт (НОИ) в Бургас излязоха на протест с искане в държавния бюджет за 2026 година да бъде предвидено увеличение на възнагражденията им с минимум 20 процента. На фона на обстановката в страната това може да изглежда много, но натовареността и обемът работа, който извършваме – в работно и извън работно време – го налагат, коментира пред БТА Спаска Димитрова, председател на синдикалната организация на работещите в НОИ - Бургас към КТ "Подкрепа".

По думите ѝ общественият негативен образ на служителите в институцията е несправедлив. Димитрова отхвърли и твърденията за "раздута администрация" в института.

"При нас бройките не достигат. Текучеството е огромно. Колеги напускат постоянно, понякога по двама-трима наведнъж", заяви тя, като уточни, че в местната структура на осигурителния институт в Бургас няма незаети щатни бройки. Димитрова добави, че именно недостигът на персонал води до необходимостта от работа в извънработно време, което почти никога не се заплаща.

В НОИ – Бургас работят 157 служители. Чистите месечни заплати, които получават експертите, са между 1600 и 1800 лева. Старши експертите получават около 1890–1900 лева. "Бонусите са около 200 лева месечно, далеч от твърденията за хиляди", каза още Димитрова.

Синдикатите настояват за обвързване на заплащането с натовареността и реалните обеми работа, както и за предприемане на мерки за задържане на кадрите в системата. На протеста беше подчертано и това, че работещите в осигурителния институт не получават допълнение към заплатата под формата на процент за придобит трудов стаж и професионален опит.