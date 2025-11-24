"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Istituto Marangoni с презентация и креативен уъркшоп на специално събитие в София на 29 ноември от 10:30 ч. в Grand Hotel Millennium – София. Регистрация на сайта ТУК.

Едни от най-търсените дизайнери в света днес са започнали пътя си в академия, която първоначално е била... работилница за шивашки изкуства в Милано? Точно така – преди точно 90 години Istituto Marangoni (IM) отваря врати като арт институт по облекло, а днес е сред най-елитните европейски центрове за мода и дизайн в световен мащаб.

Академията се развива паралелно с възхода на италианската pret-à-porter сцена и постепенно се утвърждава като ключов фактор в оформянето на съвременния моден пейзаж.

На 29 ноември от 10:30 ч. в Grand Hotel Millennium – София, Istituto Marangoni ще представи своето портфолио от програми на живо пред българската аудитория.

РЕГИСТРАЦИЯ

Събитието включва и специален творчески уъркшоп с преподавател от института, който ще потопи участниците в атмосферата на учебния процес в Istituto Marangoni.

Това е изключителна възможност за всички, които мечтаят да учат в Милано, Флоренция, Париж, Лондон или бързоразвиващите се креативни центрове: Мумбай, Дубай, Шанхай и Маями.

Участниците ще имат шанс да се запознаят с различните специалности и предимствата на обучение във всеки кампус.

През десетилетията Istituto Marangoni е обучил над 45 000 студенти от над 100 националности.

Според данни на агенция Doxa, 91% от завършилите Istituto Marangoni намират професионална реализация до една година, а Лондонският кампус отчита впечатляващ резултат от 96%.

Сред известните имена, преминали през Istituto Marangoni, се открояват Dario Vitale (Versace), Rocco Iannone (Ferrari) и Francesca Nicoletti (Miu Miu).

Институтът е разпознаваем и със своите връзки с индустрията. Партньорства с водещи модни компании като: Dolce & Gabbana, Dior, Cartier, Vogue Italia – предоставят на студентите стажове и възможности за професионално израстване в конкурентна среда.

Събитието в София е безплатно, но местата са ограничени.

Регистрирайте се, за да запазите своето място тук > РЕГИСТРАЦИЯ