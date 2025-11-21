Вигенин: Здравната сигурност да бъде защитен приоритет в бюджета на ЕС

Евродепутатът участва в дебат на тема „Здравната сигурност като политически приоритет"

„Способността да реагираме на кризи, защитата на гражданите и устойчивостта на европейските общества – всичко това зависи в голяма степен от здравната сигурност в Европейския съюз." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин, който в Брюксел участва в дебат на тема „Здравната сигурност като политически приоритет: как Многогодишната финансова рамка може да укрепи устойчивостта на ЕС". Той беше организиран от Kangaroo Group – асоциация на представители на институциите, академичните среди и бизнеса, създадена с цел укрепване на европейското единство.

В своето изказване Вигенин изтъкна, че следващата Многогодишна финансова рамка ще бъде решаваща за това дали Европа ще се превърне в истински Съюз на готовността или ще остане уязвима при следващите предизвикателства. „Предложението за бюджет от около 2 трилиона евро за периода 2028–2034 г. е важна стъпка, но реалната му покупателна сила може да спадне значително. Това означава само едно: здравната сигурност трябва да остане видим и защитен приоритет", отбеляза евродепутатът.

Вигенин открои три основни акцента от гледна точка на България и Източна Европа: „ Трябва да има равен достъп до медицински средства за защита – всички граждани, във всички региони на ЕС, трябва да получават навременна и равнопоставена помощ. Необходимо е да заложим на децентрализирано производство в повече европейски региони, за да изградим истинска устойчивост - производственият капацитет не може да бъде концентриран само в няколко държави. Смятам, че трябва да има подкрепа за периферните и граничните региони, защото именно там външните шокове се усещат първи."

Българският евродепутат последователно провежда инициативи и участва във форуми, в които се дискутират пътищата за изграждане на стабилна здравна система в страните – членки, която предоставя равен достъп до лекарства и лечение за всички европейски граждани.

