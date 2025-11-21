ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейската прокуратура разследва висш чиновник и земеделска фирма за измами със субсидии

Кирил Борисов

Лаура Кьовеши

Националната полиция е извършила няколко претърсвания и изземвания през седмицата по разследване на Европейската прокуратура за измами със субсидии от земеделските фондове на ЕС, събощават от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. 

Престъплението е извършено между 2023 и 2025 г. Подавана е невярна информация в заявленията за финансово подпомагане. 

Разследва се организирана престъпна група, която включва голяма фирма бенефициент и държавни служители от високите нива. Представители на компанията са подали  неверни данни до Общинска служба по земеделие в Бургас. Участвали са  високопоставени държавни служители, отговорни за сертифицирането на информация в системите за управление на Министерството на земеделието, твърдят от Европейската прокуратура. 

Претърсванията са извършени в помещенията на Областната служба по земеделие в Бургас, търговския офис на компанията и дома на високопоставен държавен служител. Иззети са документи, цифрови данни и мобилни телефони.

Финансовите загуби за ЕС и националния бюджет са за няколкостотин хиляди евро годишно. 

Лаура Кьовеши

