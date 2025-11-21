В Търговище монтират коледната украса на улиците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Светлините на градската елха грейват на 5 декември

Започна монтажът на градската светлинна украса за коледно-новогодишните празници в Търговище. Дейностите се извършват от специализирана фирма и общинското предприятие „Флора", съобщават от пресцентъра на общината.

В момента служители на предприятието монтират нова светлинна украса на централната улица „Васил Левски".

Вече са поставени и светлинни пана на централната улица и на кръстовището на улиците „Васил Петлешков" и „Мисионис". В нова празнична премяна през тази година ще заблести фасадата на местната администрация.

Поставена е и украсата по входните артерии, на улица „Трети март", на булевард „Сюрен" и други.

В първите дни на декември ще бъде поставена и украсата на градската елха на площад „Свобода".

Тържеството за запалване на нейните светлини ще се състои на 5 декември, петък, от 17.00 ч. В рамките програмата присъстващите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка" с Държавен куклен театър и Ебру Хайрединова от музикална школа „Ню войсис".