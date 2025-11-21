ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

54-годишен мъж загина при пожар в дома си в село Радилово

Диана Варникова

1096
Мъж загина при пожар в дома си в пещерското село Радилово Снимка: СНИМКА: PIXABAY

54-годишен мъж от село Радилово в община Пещера е загинал при пожар в дома си. Това съобщиха от от "Оперативния център" при РДПБЗН – Пазарджик.

Сигналът за лумналите пламъци е бил подаден вчера в 10,01 ч. и веднага на мястото на стихията се е отзовал екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пещера.

Огнеборците потушили пожара, но в една от стаите на жилищната постройка се натъкнали на тялото на стопанина на къщата - С.Д.

Той е загинал при огнената стихия в дома си.

