Палят Коледните светлини в Благоевград в Деня на християнското семейство.

И тази година Община Благоевград избра да посрещне Коледа в Деня на християнското семейство и православната младеж, който е символ на надежда, духовност и сплотеност. Тази вечер празничният дух идва с много светлини, Дядо Коледа, откриване на коледното градче и концерт на Дичо и Михаела Маринова.

Събитието ще започне с настроение и заряд в изпълнения на емблематичния Биг Бенд – Благоевград. На сцената ще се качи и солистът на Камерна опера с пленителен глас – Венера Мелеки, а след това и любимецът на поколения меломани – Дичо.

Най-очакваният от малки и големи - Дядо Коледа ще пристигне по изненадващ начин и ще отброи секундите до запалването на коледните светлини.

След като голямата коледна елха огрее площад „Георги Измирлиев", за да поздрави Благоевград, на сцената ще се качи младата, талантлива и популярна певица Михаела Маринова, която ще изпълни любими музикални хитове.

В същото време врати ще отворят и къщичките, част от коледното градче, което ще привлича посетители до 4 януари.

"Носете си чадъри, ние сме подготвили дъждобрани и шатри. Очакваната температура е 12-14 градуса. Надяваме се времето да бъде с нас", призоваха от Общината.