Пенсиите за януари ще бъдат платени в евро, без да е нужно хората да правят каквото и да било

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Влогове и заеми се превалутират автоматично, без да се променят условията по тях

По-малко от два месеца остават до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България започват поредица от полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

Какво представлява еврозоната?

Еврозоната представлява група от държави-членки на Европейския съюз, които използват еврото като единствена официална валута. Понастоящем 20 (двадесет) от държавите-членки на Европейския съюз, са част от еврозоната на Европа, като това са: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия.

От 1.01.2026 г. България ще бъде 21-ата присъединила се държава към еврозоната.

Какво представлява еврото?

Еврото е официалната валута на еврозоната — валутният съюз на страните от Европейския съюз, които го използват за свое законно платежно средство. Въведено през 1999 г. за безкасови операции и през 2002 г. като реални банкноти и монети, днес еврото е втората най-използвана валута в света след щатския долар.

Основна информация за еврото:

Фиксиран обменен курс на лева: 1 евро = 1.95583 лева

Емитент: Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на страните от еврозоната, които заедно съставляват Евросистемата.

Валутен код: EUR

Символ: €

Монети и банкноти:

Монетите включват: евроцентове с номинална стойност от 1, 2, 5, 10, 20, 50 и евромонети от 1 и 2 евро.

Банкнотите включват купюри от: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€, 500€ (последната не се издава вече, но е в обращение)

Какво се случва с пенсията на българските пенсионери при присъединяването на страната ни към еврозоната?

Всички пенсии и допълнителни социални плащания се превалутират автоматично по официалния фиксиран валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева, без да е необходимо да се извършва каквото и да е действие от страната на получателите им. Важно е да се запомни, че процесът не изисква подписването на каквито и да било допълнителни документи.

По какъв начин присъединяването на страната ни към еврозоната ще повлияе на вашите спестявания?

Левовете в банковите ви сметки автоматично ще бъдат конвертирани в евро по официалния фиксиран валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева без никакви допълнителни такси, при запазване на реалната стойност на вашите спестени средства.

По какъв начин присъединяването на страната ни към еврозоната ще повлияе на вашите кредити и заемите?

Настоящите ви задължения в левове ще бъдат автоматично преизчислени в евро по официалния фиксиран валутен курс: 1 евро = 1.95583 лева. Важно е да се отбележи, че условията по договорите няма да се променят – лихвите, сроковете и месечните вноски остават същите, просто превалутирани в евро.