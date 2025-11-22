92 млн. евро от оръжие за Украйна пренасочват военните, за да си купят френски радари

При атака те ранно откриват дронове и крилати ракети. Договорът е подписан, чака одобрение от депутатите. Първите пристигат до края на 2027 г.

Седем нови трикоординатни радара купува Министерството на отбраната от френската компания “Талес”, като

общата цена на сделката е 195 млн. евро

Още тази година военните ще трябва да платят на Франция 92 млн. евро, за да започне производството на радарите, става ясно от Проекта за инвестиционен разход, който правителството е внесло в Народното събрание за одобрение.

За да платят тази вноска, военните пренасочват част от помощта от 348 млн. лв., която получиха от Дания. Тези пари бяха платени на България в началото на годината като компенсация за оръжията, предоставени на Украйна. Пари за първоначалната вноска ще вземат и от капиталовите си разходи, а след това тези нужди ще бъдат финансирани със заема по европейския механизъм SAFE, който по правила трябва да се ползва само за спешно закупуване на ново въоръжение.

За България по този механизъм са предвидени 3,3 млрд. евро, като първоначално планът бе и сделката за радарите да се финансира по този механизъм. След първата вноска е предвидено плащане на още 42 млн. евро през 2026 г., после френските радари ще се изплащат до 2029 година.

Предложението за сделката е внесено на 19 ноември - 5 дни след като министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че са свършили парите за нови оръжия и затова

България отлага с 2 г. основното плащане към САЩ

по договора за вторите осем изтребителя F-16. То е в размер на 361 млн. евро и трябваше да бъде направено през следващата година. Липсват 210 млн. евро за плащания по вече сключените договори за ново въоръжение догодина, докладва Запрянов пред ресорната комисия на НС на 14 ноември.

Въпреки тези опасения на министъра правителството е одобрило проекта за купуване на триизмерните радари от “Талес” на 19 ноември. Което всъщност става, след като договорите за покупката вече са сключени. Проектът е подписан от командира на ВВС ген. Николай Русев, тъй като е пряко свързан с въвеждането на въоръжение на новите изтребители F-16.

Заради забавянията в Народното събрание през годините редът бе променен и военните вече не искат предварително разрешение за сделки на стойност над 100 млн. лв., а първо подписват договорите и после те се пращат за одобрение на депутатите, които разрешават или не да се похарчат парите.

Преговорите между Министерството на отбраната и френската компания “Талес” за покупката на 3D радари започнаха през март тази година. А споразумението между министерствата на България и Франция бе подписано в средата на юни.

До сделката с “Талес” се стигна, след като опитът за открит конкурс се оказа неуспешен. В него се включиха французите, израелска, испанска и американска компания. “Талес” бе определена за победител, но последваха съдебни обжалвания и затова през 2024 г. МО прекрати поръчката и започна директни разговори с “Талес”.

България ще придобие 7 радарни станции GM400 с конзоли за локално и дистанционно управление. Радарите

ще могат да се монтират и върху камиони и да се ползват мобилно,

а като част от сделката военните ни получават и 14 камиона и сателитни терминали. Ще обучим във Франция по шестима оператори и техници за новите радари.

Допълнително в договора е включено интегриране на новите радари в инфраструктурата на Българската армия. Французите бяха избрани от военните именно заради опита си да интегрират модерните натовски радари и с по-старо въоръжение, включително от съветски тип като комплексите “Вега” и “Нева”, които засега остават на въоръжение, въпреки че военните поръчаха и модерна ПВО от Германия IRIS-T. Такива интеграции вече са извършвани в Сърбия, която също ползва станции на “Талес”.

Френските радари GM 400 могат да откриват въздушни цели на до 515 км разстояние и

на височина дo 30 000 мeтpa -

caмoлeти, вepтoлeти, дpoнoвe и кpилaти paкeти. Така те не само ще служат на новите изтребители F-16, но и би трябвало да покрият нуждите на цялата страна, включително и по ангажиментите към НАТО за ранно откриване на вероятна ракетна атака от изток.

Новите радари ще бъдат доставяни в продължение на 3 години, но първите 3 ще дойдат до 24 месеца от финализирането на сделката, а след още 13 месеца трябва да има оперативна готовност да се ползват в отбраната на страната. Очаква се това да стане в края на 2027 г. В момента Бългapия paзчитa нa cтapи cъвeтcки радари П-37, П-14 и П-18 и цивилни paдapи, кoитo зaeднo нe пoкpивaт цялaтa тepитopия нa cтpaнaтa.